24 марта 2024, 23:58
Репер Navai почтил память погибших в Crocus City Hall
Репер Navai призвал российский народ к сплочению
Репер Navai приехал к Crocus City Hall почтить память погибших в теракте. Он рассказал, что его мать во время атаки террористов находилась в соседнем зале и успела эвакуироваться.
Исполнитель назвал произошедшее ужасной трагедией и призвал российский народ к сплочению.
Реклама
По словам рэпера, его друзья Азар и Эмин Агаларовы, собственники сгоревшего концертного зала, очень переживают и скорбят из-за случившегося.
Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко и губернатор Московской области Андрей Воробьев, представители Мособлдумы, священники, музыканты группы «Пикник», продюсер Игорь Матвиенко, певец Shaman, рэпер Тимати и сотни других людей пришли на акцию памяти погибших в теракте у мемориала около Crocus City Hall.
Терроризм
Стрельба в Crocus City Hall
Реклама
Реклама