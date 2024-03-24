Происшествия 24 марта 2024, 23:58 Репер Navai почтил память погибших в Crocus City Hall Репер Navai призвал российский народ к сплочению

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Репер Navai приехал к Crocus City Hall почтить память погибших в теракте. Он рассказал, что его мать во время атаки террористов находилась в соседнем зале и успела эвакуироваться.

Исполнитель назвал произошедшее ужасной трагедией и призвал российский народ к сплочению.

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По словам рэпера, его друзья Азар и Эмин Агаларовы, собственники сгоревшего концертного зала, очень переживают и скорбят из-за случившегося.

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко и губернатор Московской области Андрей Воробьев, представители Мособлдумы, священники, музыканты группы «Пикник», продюсер Игорь Матвиенко, певец Shaman, рэпер Тимати и сотни других людей пришли на акцию памяти погибших в теракте у мемориала около Crocus City Hall.