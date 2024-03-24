Происшествия 24 марта 2024, 18:06 Разборы завалов на месте теракта в Подмосковье продолжатся ночью МЧС Подмосковья: спасатели продолжат разбирать завалы в Crocus City Hall ночью

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Спасатели продолжат разбирать завалы в Crocus City Hall в Красногорске ночью. Об этом рассказал первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Московской области Александр Перегуда.

«В настоящий момент организована работа трех основных участков по разбору завалов строительных конструкций. Сил и средств достаточно. Работа продолжится также и в ночное время», — прокомментировал он.

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Ранее предполагалось, что поисковая операция на месте трагедии завершится 24 марта. Спасательная уже закончилась. После разбора сцены спасатели планировали с помощью тяжелой техники убрать крупные фрагменты рухнувшей крыши здания. Отмечалось, что это займет не менее шести часов.

МЧС регулярно публикует новые кадры работы спасателей на месте.

В результате теракта, случившегося 22 марта, погибли 137 человек, еще 180 пострадали. Предстоит еще составить список тех, кто не выходит на связь с родственниками после атаки.