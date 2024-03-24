Важное 24 марта 2024, 17:00 Число погибших в результате теракта в Crocus City Hall увеличилось до 137 СК: число погибших в Crocus City Hall увеличилось до 137

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Число погибших в результате террористического акта в концертном зале Crocus City Hall в Красногорске увеличилось до 137 человек. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

«Опознание тел погибших продолжается. На месте теракта на данный момент обнаружили тела 137 человек, среди которых трое — дети. К настоящему моменту опознали 62 тела, по остальным погибшим проводятся генетические экспертизы», — отметили в ведомстве.

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Следователи проводят работу с потерпевшими, а также по выдаче автомобилей, документов и личных вещей лицам, которые находились в концертном комплексе в день теракта.

«С места трагедии изъяли два автомата Калашникова, 28 магазинов и более 500 патронов, четыре комплекта амуниции нападавших», — добавили в СК.

Ранее глава ведомства Александр Бастрыкин провел совещание на месте теракта. Он призвал следователей установить всех причастных к совершению преступления.