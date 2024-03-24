Важное 24 марта 2024, 17:38 Число пострадавших в Crocus City Hall увеличилось до 180 Минздрав Подмосковья: число пострадавших при теракте выросло до 180 Dmitry Golubovich/Global Look Press

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Число пострадавших в результате террористического акта в концертном зале Crocus City Hall возросло до 180. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Московской области.

В министерстве отметили, что из них 142 госпитализировали в медицинские учреждения, а 32 уже выписали.

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Ранее стало известно, что санатории в Сочи выразили готовность принять пострадавших в теракте, а также их родных, полностью бесплатно. Проезд из Москвы и обратно для раненых безвозмездно обеспечат РЖД и авиакомпания «Победа».

Погибшими в результате теракта числятся 137 человек, 62 тела уже опознали. Многие люди до сих пор не могут связаться со своими родными и близкими, поскольку их нет в списках пострадавших и жертв.

Ранее четверых подозреваемых в совершении теракта доставили в здание Центрального аппарата Следственного комитета в Москве.