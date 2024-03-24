Общество 24 марта 2024, 12:58 Почти 6 часов потребуется на разбор в Crocus City Hall, чтобы загнать 100-тонный кран Воробьев: МЧС понадобится 6 часов, чтобы загнать технику в Crocus City Hall

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Спасатели приступили к разбору сцены в Crocus City Hall. После завершения работ туда смогут загнать 100-тонный кран для расчистки завалов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что минувшей ночью сотрудникам МЧС удалось открыть технологический проем с западной стороны здания. Благодаря этому получилось пробраться к концертному залу.

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После разбора сцены спасатели смогут с помощью тяжелой техники убрать крупные фрагменты рухнувшей крыши здания. Сотрудник МЧС уточнил губернатору, что работы займут около шести часов.

Сейчас уже расчистили больше 250 кубометров конструкций.

На месте работают специализированные робототехнические комплексы, кинологические расчеты и психологи.

Спасательную операцию на месте террористического акта в Crocus City Hall завершили, а поисковая еще продолжается.

Ранее появилось видео, на котором запечатлена работа поисковиков с собаками. Спасательная операция на месте теракта в Crocus City Hall завершилась, поисковую планируют закончить 24 марта.