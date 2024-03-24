Происшествия 24 марта 2024, 17:21 Воробьев назвал задачей на сегодня составить полные списки тех, кого ищут родственники Воробьев: задача на сегодня — составить списки тех, кого ищут родственники

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Заседание оперативного штаба по теракту в Crocus City Hall состоялось при участии коллег из столицы. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале.

«Спасибо им за помощь, за врачей — мы на связи круглосуточно. Задача на сегодня — составить полные списки тех, кого ищут родственники», — заявил глава региона.

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Он поблагодарил полицию и все службы, которые помогли организовать работу по выдаче одежды. На горячую линию 122-0 выделили человека, который занимается выдачей машин.

Воробьев рассказал и о денежном возмещении. В первую очередь власти отрабатывают начало выплат пострадавшим, которые находятся в стационаре.

Люди смогут забрать свои вещи, оставленные в гардеробе Crocus City Hall, вечером 24 марта, сообщил губернатор Подмосковья. Правоохранительный блок дал на это разрешение.