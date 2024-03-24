24 марта 2024, 17:21
Воробьев назвал задачей на сегодня составить полные списки тех, кого ищут родственники
Воробьев: задача на сегодня — составить списки тех, кого ищут родственники
Заседание оперативного штаба по теракту в Crocus City Hall состоялось при участии коллег из столицы. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале.
«Спасибо им за помощь, за врачей — мы на связи круглосуточно. Задача на сегодня — составить полные списки тех, кого ищут родственники», — заявил глава региона.
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Он поблагодарил полицию и все службы, которые помогли организовать работу по выдаче одежды. На горячую линию 122-0 выделили человека, который занимается выдачей машин.
Воробьев рассказал и о денежном возмещении. В первую очередь власти отрабатывают начало выплат пострадавшим, которые находятся в стационаре.
Люди смогут забрать свои вещи, оставленные в гардеробе Crocus City Hall, вечером 24 марта, сообщил губернатор Подмосковья. Правоохранительный блок дал на это разрешение.
Андрей Воробьев
Стрельба в Crocus City Hall
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