Общество 24 марта 2024, 09:43 Спасательную операцию завершили в Crocus City Hall Воробьев сообщил о завершении спасательной операции в Crocus City Hall Пресс-служба МЧС

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Спасательная операция на месте террористического акта в Crocus City Hall завершилась, а поисковая еще продолжается. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«На месте трагедии завершили спасательную операцию, поисковая продолжается. Спасатели расчистили большой пласт зрительного зала, 133 тела достали из-под завалов за сутки. Предварительно удалось идентифицировать личности 50 погибших. Врачи в больницах борются за жизни 107 человек», — написал он.

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Воробьев отметил, что после завершения поисковой операции власти решат вопрос с автомобилями, которые остались на парковке концертного зала.

Стрельба в Crocus City Hall произошла в пятницу, 22 марта. Согласно последним данным, погибли 133 человека и 152 пострадали. Президент России Владимир Путин назвал теракт в концертном зале варварским и кровавым.