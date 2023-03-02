Происшествия 02 марта 2023, 12:13 Мужчина погиб при атаке украинской ДРГ в брянском селе Губернатор Брянской области Богомаз: украинская ДРГ убила мужчину в селе Любечане РИА «Новости»

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Проникшая с территории Украины группа диверсантов обстреляла автомобиль в селе Любечане Климовского района Брянской области. Водитель машины погиб на месте, ранения получил ребенок 10 лет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«С Украины на территорию Климовского района в село Любечане проникла ДРГ. Диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля. В результате обстрела один житель погиб, ранен 10-летний ребенок», — написал глава Брянской области.

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Он добавил, что пострадавшего несовершеннолетнего доставили в больницу, где ему оказывают помощь.

Богомаз добавил, что в селе Сушаны дом атаковал беспилотник. Жилая постройка загорелась. На место прибыли экстренные и оперативные службы. Также минометному обстрелу подверглось село Ломаковка Стародубского муниципального округа. По словам главы региона, никто не пострадал, но повреждения получили два дома.

Диверсионно-разведывательная группа с Украины проникла на территорию Брянской области в четверг, 2 марта. В данный момент российские военные занимаются их ликвидацией.