Важное 09 декабря 2022, 08:25 Пожар с гипермаркета OBI не перешел на остальную часть ТЦ «Мега Химки» — ТАСС ТАСС: возгорание с гипермаркета OBI не распространилось на остальную часть ТЦ «Мега Химки» Скрин видео прокуратуры МО

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Пожар с гипермаркета OBI не перекинулся на остальную часть ТЦ «Мега Химки». Об этом сообщил ТАСС.

Огонь практически полностью разрушил гипермаркет OBI, от здания остались лишь несущие конструкции каркаса.

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Управление Роспотребнадзора по Московской области сообщило, что пробы воздуха, которые взяты в районе горящего гипермаркета OBI в торговом центре «Мега Химки», направят в лабораторию.

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Прокуратура сообщила об отсутствии пострадавших при пожаре в ТЦ. Возгорание стало причиной обрушения в «Мега Химки». К 8:00 площадь пожара в ТЦ «Мега Химки» увеличилась до 18 квадратных метров. Более 70 человек и 20 единиц техники привлекли к ликвидации возгорания. Тушение осложнили конструктивные особенности здания и большая горючая нагрузка. Среди причин пожара источники в экстренных службах называют короткое замыкание или поджог.