Важное 09 декабря 2022, 08:09 Короткое замыкание или поджог стали причиной пожара в OBI в Химках ТАСС: причиной пожара в OBI на Ленинградском шоссе стало короткое замыкание

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Пожар в гипермаркете OBI на Ленинградском шоссе мог произойти из-за короткого замыкания. Об этом журналистам ТАСС сообщили в экстренных службах. Источник «360» рассказал, что специалисты не исключили версию о поджоге.

«Основная версия пожара — короткое замыкание», — сказал источник агентства.

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Источник «360» назвал другую версию — OBI могли поджечь.

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О возгорании в торговом центре на Ленинградском шоссе диспетчерской службе МЧС сообщили в 05:58. Кровля строительного гипермаркета загорелась и обрушилась, произошел взрыв. Спасатели прибыли на место, привлекли более 70 пожарных и 20 единиц техники. Главное управление МЧС России по Московской области рассказало, что тушение осложнила конструкция здания и большая горючая нагрузка. Из-за обрушения кровли и мгновенного доступа кислорода огонь быстро распространился по зданию. Прокуратура Московской области начала проверку.

Пресс-служба Минтранса Подмосковья предупредила, что маршруты № 4 и № 10 пропускают конечную остановку и делают круговой разворот. Дептранс Москвы рассказал, что автобус № 959 тоже пустили по скорректированному маршруту.