Важное 09 декабря 2022, 08:20 Гипермаркет OBI оказался почти полностью разрушен в результате пожара ТАСС сообщил о почти полном разрушении OBI в ТЦ «Мега Химки» после пожара

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Гипермаркет OBI в ТЦ «Мега Химки», где утром 9 декабря начался пожар, почти полностью разрушен. Об этом сообщил корреспондент ТАСС, находящийся на месте происшествия.

Пожар произошел рано утром 9 декабря. Через 20 минут туда направились первые пожарные машины, МЧС готово задействовать в тушении авиацию.

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По последней информации, огонь охватил 18 тысяч квадратных метров, частично обрушилась кровля. Очевидцы сообщали о нескольких взрывах на месте ЧП. Пожар удалось локализовать на площади семь тысяч «квадратов», уточнило РИА «Новости». Тушение осложняет сама конструкция здания и большая горючая нагрузка.

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Прокуратура Московской области сообщала, что информации о пострадавших нет. На место выехал прокурор региона, проводится проверка. СМИ писали, что основной версией случившегося называют поджог.