09 декабря 2022, 08:29
Прокуратура сообщила об отсутствии пострадавших при пожаре в ТЦ «Мега Химки»
Прокуратура Московской области: при пожаре в ТЦ «Мега Химки» никто не пострадал
Во время пожара в ТЦ «Мега Химки» никто, по предварительной информации, не пострадал. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Московской области.
«По предварительной информации, пострадавших при пожаре нет. Возгорание началось в здании строительного гипермаркета около шести часов утра», — сказано в сообщении ведомства.
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Подмосковное Главное управление МЧС сообщило, что пожару присвоили предпоследний, четвертый ранг сложности.
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Торговый центр «Мега Химки» загорелся утром 9 декабря. Согласно последней информации, общая площадь возгорания составляет примерно 18 тысяч квадратных метров. Очевидцы услышали на месте пожара звуки взрывов.
Экстренные службы предполагают, что возгорание началось из-за короткого замыкания, однако источник «360» не исключил версию об умышленном поджоге здания. На месте работают спасатели, специалисты выясняют причины возникновения пожара.
Сообщалось, что гипермаркет OBI на территории «Мега Химки» в результате возгорания оказался почти полностью разрушен.
Прокуратура РФ
Пожар в ТЦ "Мега Химки"
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