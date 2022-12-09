09 декабря 2022, 07:40
Обрушение произошло в ТЦ «Мега Химки» после пожара
ТАСС сообщил об обрушении в ТЦ «Мега Химки» после пожара
Обрушение части здания на площади пяти тысяч квадратных метров случилось после начала пожара в гипермаркете OBI, являющимся частью ТЦ «Мега Химки». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
О пожаре в ТЦ «Мега Химки» стало известно утром 9 декабря. Первые пожарные приехали туда спустя 20 минут после срабатывания пожарной сигнализации, уточнили в МЧС. Там добавили, что в готовность приведена авиация ведомства.
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Сначала появились сведения, что огонь уже распространился на площади в семь тысяч квадратных метров. Позже телеканал РЕН ТВ сообщил, что горят уже 18 тысяч квадратных метров. Также известно о взрывах на месте происшествия.
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По предварительной информации прокуратуры Московской области, никто не пострадал. Ведомство начало проверку, выясняются все причины и обстоятельства случившегося.
Пожары
Пожар в ТЦ "Мега Химки"
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