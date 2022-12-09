Важное 09 декабря 2022, 07:40 Обрушение произошло в ТЦ «Мега Химки» после пожара ТАСС сообщил об обрушении в ТЦ «Мега Химки» после пожара

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Обрушение части здания на площади пяти тысяч квадратных метров случилось после начала пожара в гипермаркете OBI, являющимся частью ТЦ «Мега Химки». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

О пожаре в ТЦ «Мега Химки» стало известно утром 9 декабря. Первые пожарные приехали туда спустя 20 минут после срабатывания пожарной сигнализации, уточнили в МЧС. Там добавили, что в готовность приведена авиация ведомства.

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Сначала появились сведения, что огонь уже распространился на площади в семь тысяч квадратных метров. Позже телеканал РЕН ТВ сообщил, что горят уже 18 тысяч квадратных метров. Также известно о взрывах на месте происшествия.

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По предварительной информации прокуратуры Московской области, никто не пострадал. Ведомство начало проверку, выясняются все причины и обстоятельства случившегося.