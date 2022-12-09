Происшествия 09 декабря 2022, 08:19 Площадь пожара в ТЦ «Мега Химки» увеличилась до 18 тысяч квадратных метров Источник «360» сообщил об увеличении площади пожара до 18 тысяч квадратных метров Фото: прокуратура Московской области

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Огонь охватил уже всю площадь гипермаркета OBI в ТЦ «Мега Химки». Речь идет о 18 тысячах квадратных метров. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

Сообщение о пожаре в МЧС получили в 05:58. Через 20 минут на место выехали уже первые пожарные. Известно о взрыве на месте ЧП.

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«Более 70 человек и 20 единиц техники привлекается к ликвидации пожара. Тушение осложняются конструктивными особенностями здания, большой горючей нагрузкой», — заявили в пресс-службе МЧС России.

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Частично обрушилась кровля здания. Как сообщила прокуратура Московской области в Telegram, пока информации о пострадавших нет. Ведомство начало проверку, прокурор Московской области Сергей Забатурин выехал на место происшествия. Источник РИА «Новости» в экстренных службах заявил, что поджог рассматривают как основную версию случившегося.