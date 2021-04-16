Пожар на «Невской мануфактуре» потушили на пятый день

Пожар на «Невской мануфактуре» в Петербурге полностью ликвидирован. Его тушили с понедельника, 12 апреля. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление городского главка МЧС.

«По состоянию на 23:00 пожар полностью ликвидирован», — заявили в ведомстве.

О том, что пожар на фабрике «Невская мануфактура» могут потушить к вечеру пятницы говорил заместитель начальника главка МЧС по Северной столице Сергей Лаврухин.

Он пояснил, что работа велась на очень большой площади с высокой тепловой нагрузкой. Поэтому тушение заняло так много времени. По словам представителя МЧС, были очень велики риски для личного состава.

Здание фабрики «Невская мануфактура» загорелось днем в понедельник, 12 апреля. Пламя охватило 10 тысяч квадратных метров. В ходе тушения пожара погиб командир отделения пожарно-спасательной части Илья Белецкий. Он оказался в эпицентре внезапного выброса пламени. Обгоревшее тело нашли только к вечеру понедельника.

Еще трое сотрудников МЧС попали в больницу с ожогами. Состояние двоих пострадавших врачи оценивали как тяжелое.

Следователи завели два уголовных дела по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека».

Подозреваемыми по второму уголовному делу стали генеральный директор АО «Невская мануфактура» Максим Макеев и его заместитель Алексей Михневич. По данным следователей, они знали, что в здании есть нарушение пожарной безопасности. Это подтверждают акты проверок. Но никаких действий для решения этих вопросов владельцы «Невской мануфактуры» не предприняли.

По ходатайству следствия суд отправил их в СИЗО на два месяца. Своей вины арестованные не признали.

МЧС совместно с городской прокуратурой намерено составить список зданий Санкт-Петербурга, которые вызывают наибольшие опасения в плане пожарной безопасности. После сотрудники ведомств проведут внеплановые проверки по всем объектам.