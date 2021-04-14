Гендиректора «Невской мануфактуры» арестовали на 2 месяца
Невский районный суд Санкт-Петербурга на два месяца арестовал гендиректора «Невской мануфактуры» Максима Макеева. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.
Макеева подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Гендиректор сгоревшей фабрики просил домашний арест или запрет определенных действий.
Следствие, уточнил сайт «Фонтанка.ру», не исключило попытку Макеева скрыться. В СК напомнили, что как руководитель компании он, скорее всего, знаком с арендаторами и может оказать влияние на свидетельские показания.
Сотрудники ведомства напомнили, что в здании «Невской мануфактуры» не была установлена система «пожаротушения, дымоудаления, оповещения об эвакуации». Последняя проверка, которая прошла в марте, выявила девять нарушений.
Под арестом Максим Макеев останется до 11 июня. Своей вины он не признает.
Здание «Невской мануфактуры» в Санкт-Петербурге загорелось днем 12 апреля. Пожар быстро распространился и охватил 10 тысяч квадратных метров. Спустя почти двое суток спасатели смогли сократить площадь тлеющих завалов до 150 квадратных метров.
При тушении погиб один пожарный — командир отделения пожарно-спасательной части № 64 Илья Белецкий. Еще трое его коллег пострадали.