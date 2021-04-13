Стало известно о состоянии пострадавших во время пожара на «Невской мануфактуре» спасателях

Двое из трех пожарных, которые пострадали во время тушения «Невской мануфактуры» в Петербурге, находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на экстренных службы.

Спасатели сейчас находятся в центре экстренной медицины им. Никифорова и НИИ Скорой помощи.

Пожар в здании «Невской мануфактуры» начался днем 12 апреля. Изначально горели четвертый и пятый этажи. Позже огонь распространился по всему зданию. Площадь пожара — 10 тысяч квадратных метров.

Известно, что в огне погиб один пожарный. Еще трое получили сильные ожоги. Тушение до сих пор продолжается. К месту пожара по распоряжению главы МЧС России Евгения Зиничева направлены спасатели центрального аппарата ведомства. На месте работают больше 350 человек и 73 единицы техники.

Следственный комитет открыл уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

«Невская мануфактура» появилась в 1841 году. Ее создатель — английский купец Джеймс Торнтон. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что мануфактуру необходимо будет восстановить.