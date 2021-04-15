Погибшего при тушении «Невской мануфактуры» пожарного проводили под звуки сирены

С сотрудником МЧС Ильей Белецким, который погиб при тушении пожара на «Невской мануфактуре», попрощались в Санкт-Петербурге под звуки пожарных сирен. Об этом написал Life.

Илья Белецкий являлся командиром отделения 64-й пожарно-спасательной части. Ему был 31 год. Он вошел в горящее здание одним из первых и начал выводить людей.

«Когда выходили на улицу, неожиданно сзади них полыхнуло. Из окна проема пламя рвануло с такой силой, что ребята попадали. Мой муж и его коллега получили ожоги, а Илья погиб. Мощнейший удар пришелся как раз на него», — рассказала kp.ru супруга пострадавшего спасателя Анна Старковская.

Илья получил травмы, которые были несовместимы с жизнью. Президент Владимир Путин наградил Белецкого орденом Мужества посмертно.

Пожар на «Невской мануфактуре» произошел днем 12 апреля. Сначала горели четвертый и пятый этажи, позже из-за ветра огонь охватил все здания. Общая площадь пожара составила 10 тысяч квадратных метров. Пострадали трое сотрудников МЧС.

Только к 15 апреля все очаги возгораний в здании «Невской мануфактуры» удалось потушить. Об этом написала газета «Известия».

Гендиректора «Невской мануфактуры» арестовали на два месяца. Максима Макеева подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.