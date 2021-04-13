Предварительной причиной пожара на «Невской мануфактуре» назвали поджог

Пожар в здании фабрики «Невская мануфактура» в Санкт-Петербурге может быть связан с умышленным поджогом. Об этом сообщили РИА «Новости» и ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.

Собеседник РИА «Новости» подчеркнул, что пока это предварительная версия.

«Предварительная причина — умышленный поджог», — заявил источник. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Пожар в здании фабрики «Невская мануфактура» начался в понедельник, 12 апреля. В ходе работ по тушению пожара погиб сотрудник МЧС. По данным ведомства, он получил сильные ожоги из-за внезапного выброса пламени. Обгоревшее тело нашли только вечером.

Трех работавших на месте спасателей увезли в больницу. Состояние двоих врачи оценили как тяжелое. Тушение здания продолжается до сих пор.

После гибели спасателя Следственный комитет завел дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил передать расследование под контроль центрального главка.

На следующий день следователи завели второе уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека». Подозреваемыми по новому производству стали генеральный директор АО «Невская мануфактура» и его заместитель. Их задержали, и в ближайшее время следователи подадут ходатайство об аресте.

По версии следствия, фигуранты знали о том, что здание не соответствует требованиям пожарной безопасности. Это подтверждали акты проверок надзорного ведомства. Но никаких действий для решения этого вопроса владельцы здания не предпринимали.