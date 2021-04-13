Гендиректор «Невской мануфактуры» и его заместитель задержаны после пожара

По делу о пожаре на «Невской мануфактуре» задержали генерального директора и его заместителя. Возбуждено новое дело. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Санкт-Петербургу.

Второе дело завели по статье УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека».

«По подозрению в совершении указанного преступления задержаны генеральный директор АО „Невская мануфактура“ 1973 года рождения и его заместитель 1984 года рождения», — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас решают вопрос о мере пресечения. По данным следствия, подозреваемые точно знали, что, согласно актам проверок МЧС по соблюдению требований пожарной безопасности, в здании «Невской мануфактуры» выявили нарушения. Использовать помещения было опасно.

Старинная «Невская мануфактура» загорелась днем 12 апреля. Пожару присвоили пятый ранг сложности. Огонь распространился на 10 тысяч «квадратов». Во время внезапного выброса пламени при тушении пожара погиб сотрудник МЧС. Еще двое пожарных попали в больницу с ожогами 50% тела в тяжелом состоянии.

После гибели спасателя СК завел дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».