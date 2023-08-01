Эксклюзив 01 августа 2023, 07:47 Последствия новой атаки БПЛА по башне «Москва-Сити» сняли на видео Появилось видео последствий атаки БПЛА по башне «IQ-квартал» комплекса «Москва-Сити»

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Сбитый с курса украинский беспилотник ночью 1 августа врезался в башню «IQ-квартал» комплекса «Москва-Сити» на Пресненской набережной. «360» показал кадры с места удара.

Военные сбили БПЛА с курса при помощи средств радиоэлектронной борьбы. Он врезался, по информации мэра Москвы Сергея Собянина, в ту же башню, что пострадала от атаки 30 июля.

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На кадры попали разбитые окна высотки «IQ-квартал» и оцепление. На месте по-прежнему работали оперативные службы. Дрон выбил остекление площадью около 150 квадратных метров, без возгорания или задымления. Очевидица рассказала, что удар произошел около 03:30.

«Как бабахнет, взрыв был очень сильный. Живу не далеко от „Москва-Сити“», — сказала она.

Другие два дрона сбили в Наро-Фоминском и Одинцовском округах. Жительница последнего рассказала, что слышала громкий звук в 03:14. В момент взрыва от окон пошел гул.