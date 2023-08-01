Эксклюзив 01 августа 2023, 06:09 Площадь выбитых в «Москва-Сити» стекол достигла 150 квадратных метров БПЛА врезался в «Москва-Сити» и повредил 150 квадратных метров остекления Unsplash

Читать 360tv в

Беспилотник повредил остекление на 21-м, 22-м и 25-м этажах башни «IQ-квартал» комплекса «Москва-Сити», местами пострадали гипсокартонные перегородки. Источник «360» сообщил, что площадь повреждений составила около 150 квадратных метров.

Спасателей вызвали на Пресненскую набережную 1 августа в 03:25. Сбитый с курса беспилотник влетел в «IQ-квартал» на уровне 21-го этажа. Признаков возгорания или задымления не обнаружили.

Реклама

Разведка в здании показала, что дрон выбил на 21-м этаже высотки шесть стеклопакетов, еще 40 повредил, пострадали также гипсокартонные перегородки. Площадь поражения составила 150 квадратных метров. На 25-м этаже получили повреждения еще четыре рамы. В 50 метрах от этого здания — соединенная стилобатом 22-этажка. В ней незначительно повредили фасадное остекление. К месту направили дополнительные силы и самые большие автолестницы города.

Минобороны России подтвердило, что ночью сбили два БПЛА над Одинцовским и Наро-Фоминским округами, еще один подавили средствами РЭБ — он врезался в «Москва-Сити». Мэр Сергей Собянин сообщил, что дрон врезался в ту же башню, что пострадала во время атаки 30 июля. По предварительной информации, никто не травмировался. Дептранс Москвы сообщил, что на время работы экстренных служб изменили маршруты трех автобусов — м31, м32 и с344.