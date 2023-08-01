01 августа 2023, 04:35
Минобороны сообщило об отражении атаки беспилотников на Москву
Минобороны: пресечена попытка ударов украинских БПЛА по объектам в Москве и области
Украинские военные в ночь на вторник, 1 августа, предприняли попытку атаковать Москву тремя БПЛА. Как сообщили в Минобороны России, два из них сбили, еще один подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Дрон упал на нежилые здания в «Москва-Сити».
«Ночью 1 августа пресечена попытка террористической атаки киевского режима беспилотными летательными аппаратами по объектам в городе Москве и Московской области», — сообщило российское министерство обороны.
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Средства противовоздушной обороны в воздухе уничтожили два украинских БПЛА над территорией Одинцовского и Наро-Фоминского городских округов Московской области, добавили в ведомстве.
Как пояснили в министерстве, еще один беспилотник подавили средствами радиоэлектронной борьбы. Он потерял управление и «потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий „Москва-сити“».
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что попавший в одну из башен беспилотник повредил фасад здания. Сейчас на месте работают экстренные службы города. Информации о пострадавших нет, добавил Собянин.
Беспилотники
Минобороны РФ
Москва 2023
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