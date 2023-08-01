01 августа 2023, 03:53
Беспилотник попал в одну из башен «Москва-Сити»
Собянин: беспилотник врезался в одну из башен «Москва-Сити»
Беспилотник попал в одну из башен «Москва-Сити» и повредил фасад. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, система противовоздушной обороны сбила несколько беспилотников, которые пытались пролететь в Москву.
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«Один долетел до той же башни в Сити, что и в прошлый раз. Поврежден фасад на уровне 21 этажа. Экстренные службы работают на месте происшествия», — уточнил Собянин.
Ранее ТАСС со ссылкой на экстренные службы писал, что в Подмосковье сбили беспилотник самолетного типа, который летел на Москву.
Украинские дроны атаковали российскую столицу в воскресенье, 30 июля. Тогда повредились фасады на двух офисных башнях делового центра «Москва-Сити». Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что удары ВСУ по территории России представляют собой «акты отчаяния» на фоне неудач.
Беспилотники
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