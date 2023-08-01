Эксклюзив 01 августа 2023, 06:51 «Только слышали взрыв». Жительница Одинцова рассказала о падении беспилотника Жительница Одинцова сообщила, что слышала взрыв от работы системы ПВО по БПЛА Unsplash

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Звук от сбитого в Одинцовском городском округе беспилотника прозвучал громче, чем при атаке 30 июля. Жительница рассказала «360», что услышала взрыв около трех часов утра.

«Только слышали взрыв. Он был сильнее, чем в прошлый раз. На часах было 03:14, от окон как будто гул», — сообщила она.

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Два беспилотника ночью 1 августа сбили при помощи системы противовоздушной обороны над Одинцовским и Наро-Фоминским округами, сообщило Минобороны России. Третий подавили, и он рухнул на территории «Москва-Сити». По словам мэра Москвы Сергея Собянина, никто не пострадал.

Потерявший курс беспилотник врезался в «IQ-квартал» и повредил около 150 квадратных метров остекления. К месту крушения пригнали самые высокие автолестницы Москвы. Обломки БПЛА нашли, собрали и передали на взрыво-техническую экспертизу.