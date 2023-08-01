Происшествия 01 августа 2023, 04:46 Появилось видео с моментом попадания беспилотника в башню «Москва-Сити»

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Украинские войска атаковали Москву тремя беспилотниками. Два дрона сбили средствами противовоздушной обороны, а один попал в башню «Москва-Сити» после подавления РЭБ. Видео с этим моментом опубликовал Telegram-канал RT.

Момент попадания беспилотника в здание в «Москва-Сити» сняла камера видеонаблюдения. На кадрах видно, как в рабочем кабинете вспыхивает яркий свет.

Как ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, украинский дрон попал в ту же башню, что в прошлый раз. В результате атаки повредился фасад здания на уровне 21 этажа. Никто не пострадал. На месте находятся экстренные службы.

Минобороны России отметило, что два украинских беспилотника уничтожили средствами противовоздушной обороны в небе над Подмосковьем. Еще один БПЛА подавили средствами радиоэлектронной борьбы. Он потерял управление и упал на территории комплекса нежилых зданий «Москва-сити».