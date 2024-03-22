Происшествия 22 марта 2024, 21:26 Движение на МКАД затруднено из-за происшествия в Crocus City Hall Дептранс Москвы: затруднено движение на МКАД в районе 65-67 километра Pixabay

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Движение на МКАД в районе 65-67 километра затруднено. Об этом предупредили в Telegram-канале дептранса Москвы.

В департаменте сообщили, что движение затруднено в обе стороны. Водителям рекомендовали выбирать альтернативные пути объезда.

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Стрельба в Crocus City Hall началась вечером в пятницу. Трое мужчин в камуфляжной форме из автомата начали стрелять перед началом концерта группы «Пикник». Погибли по меньшей мере 12 человек, около 50 пострадали.

После стрельбы в здании начался пожар, раздался взрыв. Огонь охватил кровлю торгового центра. На место выехали оперативные службы, а также вертолеты из Московского авиационного центра.