Происшествия 23 марта 2024, 00:08 Появились новые кадры с места пожара в Crocus City Hall Огнеборцы МЧС продолжают ликвидировать возгорание в Crocus City Hall

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Огнеборцы МЧС продолжают работать на месте пожара в Crocus City Hall. Новые кадры с места ЧП появились в распоряжении «360».

Судя по видео, вертолет МЧС России сбрасывает воду на полыхающую крышу здания концертного зала. Также бригады пожарных работают на месте ЧП. По предварительным данным, площадь возгорания составляет 12 900 «квадратов».

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Спасатели смогли проникнуть в здание концертного зала. Из подвала они эвакуировали около 100 человек.

МЧС запустило горячую линию, по которой можно получить информационную поддержку и психологическую помощь в связи терактом в Crocus City Hall.

Позвонить можно по телефону: 8-800-775-17-17.

Стрельба раздалась в Crocus City Hall вечером 22 марта. Перед концертом группы «Пикник» неизвестные ворвались в здание и открыли огонь. По данным ФСБ, жертвами стрельбы стали 40 человек, около 100 получили ранения. около 40 человек, пострадали по меньшей мере 100.