Важное 22 марта 2024, 22:14 Два вертолета задействовали для тушения Crocus City Hall МЧС: в тушении Crocus City Hall задействовали два вертолета Телеканал «360»

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Для тушения пожара в Crocus City Hall задействовали два вертолета. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Московской области.

Два вертолета осуществляют сбросы воды на горящее здание. Еще одно воздушное судно готовится у вылету, уточнили в ведомстве.

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Неизвестные устроили стрельбу в Crocus City Hall вечером 22 марта на концерте группы «Пикник». ФСБ подтвердила, что в результате ЧП есть жертвы и пострадавшие.

По предварительным данным, ранения получил 21 человек, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Четверо находятся в тяжелом состоянии.