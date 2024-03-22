Происшествия 22 марта 2024, 22:57 «Под завалами могут быть люди». Спасатели вошли в здание горящего Crocus City Hall Telegram-канал «112»: спасатели вошли в здание горящего Crocus City Hall

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Спасатели зашли в здание объятого пожаром Crocus City Hall, сообщил Telegram-канал «112». По его информации, под завалами могут быть люди.

Пожар в здании тушат по повышенному рангу. Основные усилия направлены на поиск и спасение людей, уточняли ранее в подмосковном главке МЧС.

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Из подвала здания спасатели вывели около 100 человек. Также в ведомстве сообщали о работах по спасению людей с крыши здания с помощью подъемных механизмов.

Для тушения огня задействовали авиацию. По последним данным, к ликвидации возгорания привлекли более 320 человек и свыше 130 единиц техники.

По информации ФСБ, жертвами теракта в концертном зале стали 40 человек, более 100 пострадали.