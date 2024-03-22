Происшествия 22 марта 2024, 23:40 Площадь пожара в Crocus City Hall составила 12 900 квадратных метров МЧС не подтвердило локализацию пожара в Crocus City Hall

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Площадь пожара в здании Crocus City Hall составляет 12 900 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В настоящее время площадь пожара составляет 12 900 квадратных метров. Тушение продолжается», — указали в сообщении.

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Вечером 22 марта неизвестные открыли огонь по зрителям на концерте группы «Пикник» в Crocus City Hall. Сразу после стрельбы в здании начался пожар.

Зрители не успели попасть на концерт группы «Пикник» в Crocus City Hall. Террористы практически сразу открыли по ним огонь, рассказал «360» очевидец.

Спасателям удалось зайти в здание объятого пожаром Crocus City Hall. Из подвала здания сотрудники МЧС вывели около 100 человек. Также в ведомстве сообщали о работах по спасению людей с крыши здания с помощью подъемных механизмов.