Происшествия 06 марта 2024, 09:20 Администрация Тывы подтвердила данные об отсутствии погибших на Шагонарской ТЭЦ Администрация Тывы: спасатели нашли всех работников Шагонарской ТЭЦ Пресс-служба администрации города или района

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Спасатели и руководство Шагонарской ТЭЦ смогли установить местонахождение всех работников смены, во время которой произошел пожар в котельной. Об этом сообщила пресс-служба администрации Тывы.

Всего из-за ЧП пострадали 18 человек, из них трех отпустили на амбулаторное лечение. Еще трем работникам ТЭЦ медицинская помощь не потребовалось. В результате пожара никто из сотрудников объекта не погиб.

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«В настоящее время 15 пострадавших санавиацией доставляются в республиканскую больницу № 1 в Кызыл», — указали в пресс-службе.

Ранее огнеборцы локализовали пожар на ТЭЦ в Улуг-Хемском районе. Из-за аварии специалисты приостановили теплоподачу, власти ввели режим чрезвычайной ситуации регионального значения. В связи с происшествием СК возбудил уголовное дело о халатности.

По информации МЧС, пожар вспыхнул на котельной. С территории объекта спасатели эвакуировали 21 человека. Администрация Тывы обнародовала видео, на котором очевидцы зафиксировали задымление и пожар.