Происшествия 06 марта 2024, 07:08 Пожар на котельной в Туве локализовали МЧС: пожар на ТЭЦ в Туве локализовали, эвакуировали 21 человека

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С территории Шагонарской ТЭЦ эвакуировали 21 человека. Возгорание локализовали на площади 50 квадратных метров, сообщило МЧС Республики Тыва.

«На данный момент пожар локализован на площади 50 квадратных метров. По предварительной информации пострадали 15 человек, 21 человек был эвакуирован», — объявила пресс-служба.

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По информации МЧС, на котельной в городе Шагонар произошел пожар и сильное задымление. Тушение огня сняли на видео.

Администрация Улуг-Хемского района сообщила, что котлы Шагонарской ТЭЦ исправны. Центральное отопление временно отключили, в школах Шагонара отменили занятия. Для обогрева четырех учреждений культуры в райцентре подготовили четыре тепловые пушки.

Количество пострадавших увеличилось до 18 человек, сообщил глава Республики Тыва Владислав Ховалыг. Из них трое в состоянии средней степени тяжести.