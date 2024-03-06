Происшествия 06 марта 2024, 08:33 Уголовное дело о халатности возбудили после ЧП на ТЭЦ в Туве СК возбудил уголовное дело по факту ЧП на ТЭЦ в Туве Пресс-служба администрации города или района

Читать 360tv в

По факту ЧП с пострадавшими на ТЭЦ в Шагонаре возбудили уголовное дело о халатности. Об этом информировала пресс-служба следственного управления СК по Республике Тыва.

«В правоохранительные органы Улуг-Хемского района поступило сообщение об аварии в помещении топливоподачи ТЭЦ города Шагонара. Количество пострадавших уточняется», — говорится в заявлении.

Реклама

На месте происшествия работает следователь, туда выехали криминалисты. Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств случившегося. Максимальная санкция по статье о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (часть 2 статьи 293 УК РФ), — пять лет лишения свободы.

На Шагонарской ТЭЦ утром 6 марта случился пожар. По последним данным, пострадали 18 человек, шестеро из которых в тяжелом состоянии. Возгорание локализовали. Появилось видео с места происшествия. В городе временно отключили центральное отопление.