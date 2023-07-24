Эксклюзив 24 июля 2023, 11:32 Охранник ТЦ «Времена года» рассказал о своем состоянии после прорыва трубы с кипятком Получивший ожоги охранник ТЦ «Времена года» Булдаков сообщил, что чувствует себя нормально Телеканал «360»

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Госпитализированный охранник московского торгового центра «Времена года», где произошел прорыв трубы с кипятком, рассказал «360», что находится в больнице и чувствует себя нормально. При этом, судя по голосу, Сергей Булдаков еще довольно слаб.

Он подтвердил, что получил ожоги обеих ног.

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«Мне нормально. Я сейчас в больнице, сплю», — сообщил Булдаков.

Мужчина извинился и добавил, что больше на данный момент разговаривать не может.

ЧП в торговом центре на Кутузовском проспекте случилось 22 июля. Четыре человека погибли, еще 11 госпитализировали с ожогами, переломами и гипертоническим кризом. Силовики возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Расследование контролирует председатель СК России Александр Бастрыкин.

Обвинение в нарушении требований промышленной безопасности предъявили главному инженеру частной компании. Суд в ближайшее время рассмотрит вопрос о взятии мужчины под стражу. Ему может грозить до семи лет лишения свободы.