Происшествия 22 июля 2023, 22:27 Прокуратура показала предварительное место прорыва трубы в ТЦ «Времена года» Прокуратура Москвы показала предварительное место прорыва трубы в ТЦ «Времена года» Телеканал «360»

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Прокуратура Москвы опубликовала кадры предварительного место прорыва трубы в ТЦ «Времена года». Их показали в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что прокуроры продолжают работу на месте. Происшествие случилось утором 22 июля в здании на Кутузовском проспекте. Прорыв горячей воды произошел в гипермаркете «Глобус гурмэ» в торговом центре.

В результате погибли четыре человека. По факту гибели людей заведено уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг, повлекших смерть двух и более лиц. Все погибшие были сотрудниками гипермаркета.

Ранее сообщалось, что авария произошла на -1 этаже, откуда начали подниматься клубы горячего пара. Посетителей и персонал эвакуировали. ТЦ закрыт, когда он снова начнет работу — пока неизвестно.

Роспотребнадзор ранее не подтвердил выброс аммиака при прорыве трубы.