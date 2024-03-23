Эксклюзив 23 марта 2024, 17:54 «Нет слов, чтобы описать чувства». Стихийный мемориал появился в Серебряных Прудах Стихийный мемориал в память о жертвах теракта появился в Серебряных Прудах

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Стихийный мемориал в память о жертвах теракта в Подмосковье появился в Серебряных Прудах. Люди несут цветы и игрушки к памятному комплексу в честь жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны. Видео на месте событий снял «360».

«Это страшная трагедия. Нет слов, чтобы описать чувства: боль, пустота, злость, скорбь. Погибли в том числе дети. От одной этой мысли просто ком в горле, дышать невозможно. Но все, что мы можем сделать, это почтить память погибших, выжившим выразить слова поддержки», — отметила жительница Серебряных Прудов Надежды Птицына.

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Она добавила, что местные жители молятся за выздоровление пострадавших.

Стихийные мемориалы в память о погибших в Crocus City Hall появились 22 марта в Солнечногорске, в Химках, Воскресенске, а также в Красногорске, где произошла трагедия. В федеральных учреждениях культуры по всей России отменили массовые развлекательные мероприятия.

Жертвами теракта, по последним данным, стали 133 человека.