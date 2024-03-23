Важное 23 марта 2024, 16:28 Число жертв теракта в Crocus City Hall выросло до 133 СК: жертвами теракта в Crocus City Hall стали 133 человека Пресс-служба Следственного комитета

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В ходе разбора завалов в Crocus City Hall число погибших выросло до 133 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

«Поисковые работы продолжаются», — отметили в ведомстве.

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Ранее сообщалось о 115 погибших в результате теракта, который произошел 22 марта. К случившемуся оказались причастны 11 человек, в том числе 4 исполнителя. Один из подозреваемых сообщил, что убивал людей за деньги.

После теракта в Crocus City Hall к россиянам обратился президент Владимир Путин. Он пообещал наказать всех заказчиков, организаторов и исполнителей преступления.

Стрельба в концертном зале началась перед выступлением группы «Пикник». Террористы ворвались в помещение и открыли огонь по беззащитным людям. Затем в здании начался пожар.