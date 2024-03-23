Подмосковье 23 марта 2024, 16:19 Память погибших при теракте в Crocus City Hall почтили в Солнечногорске Источник фото: Евгения Герсимова

Читать 360tv в

Жители Солнечногорска несут цветы в знак скорби по погибшим при теракте в Crocus City Hall к мемориалу «Солнечногорцам — защитникам Отечества» на Советской площади. Чудовищное преступление не оставило равнодушным никого.

По словам заместителя главы городского округа Солнечногорск Елены Татарчук, жители скорбят вместе с семьями погибших.

Реклама

«Это жуткий случай, скорбим, желаем родственникам погибших сил. Весь Солнечногорск скорбит, надеемся, что это не останется безнаказанным», — заявила Татарчук.

Свои соболезнования семьям, потерявшим родных, выразил и Павел Журкевич, начальник управления культуры городской администрации.

«Ужасное событие, остаться равнодушным невозможно, жители Солнечногорска скорбят со всей Россией», — сказал Журкевич.

По последним данным СК, общее число жертв трагедии составляет 115 человек, более 100 пострадали.

Теракт в Crocus City Hall произошел 22 марта около 20:00. Группа вооруженных автоматами террористов открыла огонь по людям, которые пришли на концерт группы «Пикник». В здании торгового центра начался пожар, который унес жизни многих.