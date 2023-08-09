Эксклюзив 09 августа 2023, 16:31 «Мы все испугались». Живущий рядом с ЗОМЗ очевидец описал последствия взрыва в Сергиевом Посаде Живущий рядом с ЗОМЗ очевидец: в соседнем доме выбило стекла на двух этажах после взрыва

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Стекла выбило взрывной волной на двух этажах в доме, находящемся по соседству с Загорским оптико-механическим заводом в Сергиевом Посаде. Об этом рассказал «360» житель дома Валерий.

«Стекла разбиты, потолки у всех вылетели на первом этаже. Мы все испугались, выскочили», — сообщил мужчина.

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По его словам, в момент, когда люди вышли на улицу, к месту ЧП уже подъехали экстренные службы. Никто из жильцов дома не пострадал, отметил Валерий.

«У нас только стекла вылетели на первом и втором этаже. И офисы там пострадали — потолки все рухнули», — подытожил очевидец.

Взрыв произошел на складе с пиротехнической техникой, принадлежащем частной компании. Ангар находится на территории, прилегающей к ЗОМЗ.

Работников завода эвакуировали с места происшествия. Погибших среди них нет, но есть пострадавшие.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что за медицинской помощью после ЧП обратились 52 человека. По словам главы региона, на разбор завалов после взрыва уйдет не менее 12 часов.

Воробьев пообещал, что все пострадавшие получат необходимую помощь и поддержку. Также власти восстановят поврежденные квартиры.