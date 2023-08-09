Эксклюзив 09 августа 2023, 14:19 Воронку от взрыва в Сергиевом Посаде обнаружили на складе пиротехники — источник Источник «360»: взрыв в Сергиевом Посаде мог случиться из-за нарушения правил хранения Пресс-служба МЧС России по Московской области

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Воронку от взрыва в Сергиевом Посаде обнаружили на складе пиротехники, рассказал источник «360». По его словам, правоохранители уже начали работать с генеральным директором предприятия «Пиро-Росс». По предварительной информации, в ангаре могли находиться взрывчатые вещества.

Собеседник отметил, что сотрудники правоохранительных органов уже связались с гендиректором компании «Пиро-Росс» Сергеем Чанкаевым.

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«По некоторым данным, у него на складе хранились взрывчатые вещества, которые использовались для изготовления пиротехнических изделий. При этом в хранении могли быть нарушения», — уточнил источник.

По его словам, взрывной волной по территории завода разбросало болванки. Речь может идти о пиротехнических мортирах (трубы для запуска — прим. ред.). На фабрике производили не обычные фейерверки, а профессиональные установки для запуска пиротехники большой мощности.

Глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов сообщил о локализации пожара на Загорском оптико-механическом заводе. Он добавил, что в результате ЧП пострадали 45 человек, шесть из них находятся в реанимации. В Минздраве России уточнили, что после взрыва из-под завалов извлекли еще трех пострадавших.