09 августа 2023, 12:40
«Обязательно позаботимся». Андрей Воробьев — о помощи пострадавшим при взрыве в Сергиевом Посаде
Воробьев: пострадавшие при взрыве в Сергиевом Посаде получат необходимую помощь
О пострадавших при взрыве на заводе в Сергиевом Посаде позаботятся — они получат помощь и поддержку, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Ударная волна выбила стекла в нескольких домах, повредила спортивный комплекс рядом. Известно о 35 пострадавших, в больнице — 19 человек.
На заводе продолжается разбор завалов. Сотрудников экстренно эвакуировали утром, когда прогремел взрыв.
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«ЧП произошло в 10:40 в металлическом ангаре 40×40 метров. Это склад пиротехники, который арендовала частная компания на территории Загорского оптико-механического завода», — сообщил Андрей Воробьев.
Среди пострадавших есть пациенты в крайне тяжелом состоянии — они находятся в реанимации. Глава Подмосковья подчеркнул, что им оказывают необходимую помощь.
В жилых домах на улицах Осипенко и Карла Либкнехта выбиты стекла. Обязательно позаботимся обо всех, чьи квартиры пострадали из-за взрыва.
Андрей Воробьев
Губернатор сообщил, что ударная волна частично повредила спортивный комплекс «Луч»: выбиты стекла, разрушены фасад бассейна и кирпичная кладка.
«Для безопасности из всех зданий и цехов людей эвакуировали, также эвакуировали ближайший детский сад», — добавил Андрей Воробьев.
Для жителей Сергиева Посада запустили горячую линию помощи.
Позвонить можно по номерам: +7 (496) 545-77-55, +7 (496) 540-88-36, +7 (496) 551-51-00 и +7 (915) 135-15-10.
Андрей Воробьев
Заводы
Взрыв в Сергиевом Посаде
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