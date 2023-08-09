Важное 09 августа 2023, 14:58 Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде выросло до 52 — Андрей Воробьев Воробьев: число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде достигло 52

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За медицинской помощью после крупного взрыва на складе пиротехники в Сергиевом Посаде обратились 52 человека, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Среди них четверо пациентов в тяжелом состоянии, за их жизни борются врачи.

«Мы сначала были в реанимации — там пять человек было, плюс одного привезли. Четверо тяжелые, за жизни двух врачи борются. Еще восемь человек лежат в стационаре. Там или ожог, или переломы конечностей. Но жизни ничего не угрожает», — рассказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

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На месте происшествия работают 16 бригад скорой помощи и три бригады медицины катастроф.

Сейчас 52 человека обратилось за медицинской помощью. У кого-то легкая контузия от взрывной волны, у кого-то просто шок. Андрей Воробьев

Он подчеркнул, что все пациенты получат необходимую заботу, помогут и тем, чьи квартиры задела ударная волна.

Для жителей Сергиева Посада запустили горячую линию помощи.