Важное 09 августа 2023, 14:31 Андрей Воробьев заявил, что разбор завалов в Сергиевом Посаде займет не менее 12 часов Губернатор Воробьев: на разборы завалов в Сергиевом Посаде уйдет 12-14 часов Телеканал «360»

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На разборы завалов после взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде уйдет минимум 12-14 часов, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он рассказал, что побывал на месте эпицентра ЧП.

«Был на месте эпицентра <…> Что касается взрыва, то был он очень мощный, и сейчас оперативные службы расследуют [причины случившегося]. Я не могу прокомментировать, что это было <…> этим занимаются специалисты», — отметил Андрей Воробьев.

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По его словам, ясно лишь, что взрыв был «мощнейшим» — он произошел в цеху пиротехники.

«Завалы весьма существенные. Минимум 12-14 часов уйдет на их разбор», — добавил губернатор.

Он уточнил, что в больницу Сергиева Посада после взрыва поступили 43 человека. Шестеро из них находятся в реанимации — врачи диагностировали у них ожоги и черепно-мозговые травмы. Глава Подмосковья рассказал, что к работе на месте ЧП подключили и представителей санитарной авиации. Губернатор пообещал, что власти помогут всем пострадавшим в результате прогремевшего взрыва.