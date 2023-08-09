Подмосковье 09 августа 2023, 14:42 Андрей Воробьев пообещал восстановить пострадавшие от взрыва в Сергиевом Посаде квартиры Губернатор Воробьев: пострадавшие квартиры в Сергиевом Посаде восстановят Телеканал «360»

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Под завалами на месте взрыва в Сергиевом Посаде могут находиться еще люди. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он также заявил, что пострадавшие квартиры, где выбило окна, восстановят.

«Что касается списка людей, которые работали в цехе [пиротехники], то, как сообщило МЧС, пока есть подозрения, что под завалами могут находиться люди. По поводу количества, которое может там находиться, также идет выверка, и здесь нужно набраться терпения, чтобы получить уже четкий и понятный ответ», — констатировал глава региона.

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Он напомнил, что взрывной волной выбило окна во дворе, там никто, к счастью, не пострадал. И управляющая кампания, и власти Московской области предпримут все меры для проведения восстановительных мероприятий, подчеркнул губернатор Воробьев.

Также, по его словам, разбор завалов на месте происшествия займет не менее 12 часов. Губернатор пояснил, что они «весьма существенные».

Взрыв в Сергиевом Посаде произошел сегодня в первой половине дня. Известно более чем о 40 пострадавших.