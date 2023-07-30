Происшествия 30 июля 2023, 12:46 Московский ТЦ «Времена года» начнет работать в обычном режиме с понедельника Торговый центр «Времена года» в Москве откроют 31 июля, он будет работать в обычном режиме Телеканал «360»

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В Москве завтра откроют торговый центр «Времена года». Он будет работать по обычному графику, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ТЦ.

В понедельник, 31 июля, в столице планируют открыть торговый центр «Времена года». Посетителей ждут ежедневно с 11:00 до 22:00.

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ТЦ не работал некоторое время из-за ЧП с кипятком. Неделю назад там прорвало трубу с горячей водой. В результате произошедшего погибли четыре сотрудника гипермаркета, еще 11 пострадавших увезли в больницу.

Правоохранители возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц. Расследование проконтролирует глава СК Бастрыкин.

По статье обвинили главного инженера частной компании, которому может грозить до семи лет колонии. При этом следователи продолжают устанавливать других фигурантов.

Ранее охранник ТЦ «Времена года» рассказал о своем состоянии после прорыва трубы с кипятком. Ему оказывают всю необходимую помощь в больнице.