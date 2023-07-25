Происшествия 25 июля 2023, 17:13 СК пока установил не всех подозреваемых по делу о ЧП в торговом центре «Времена года» ТАСС: в деле об аварии в ТЦ «Времена года» есть еще не установленные фигуранты Телеканал «360»

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В деле об аварии в торговом центре «Времена года» в Москве установлены пока не все подозреваемые. Инженер обслуживающей организации — не единственный фигурант. Об этом заявил следователь на заседании Пресненского суда столицы, где рассматривается вопрос об аресте инженера.

«Еще не все возможные подозреваемые по делу установлены, в деле есть неустановленные лица», — процитировал ТАСС следователя.

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Обосновывая свое требование арестовать инженера, представитель следствия добавил, что тот обвиняется в тяжком преступлении и «знает анкетные данные свидетелей по делу».

Трубу с кипятком прорвало в московском торговом центре на Кутузовском проспекте 22 июля. Четверо сотрудников гипермаркета погибли, еще 11 людям потребовалась госпитализация. По факту аварии возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц.

Главному инженеру частной компании предъявили обвинение в нарушении требований промышленной безопасности. Ему грозит до семи лет лишения свободы.