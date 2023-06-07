Происшествия 07 июня 2023, 08:10 Минимум семь человек пропали без вести из-за сброса воды из Каховского водохранилища Мэр Леонтьев: семь человек пропали без вести из-за сброса воды из Каховского водохранилища РИА «Новости»

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Как минимум семь человек пропали без вести из-за сброса воды из Каховского водохранилища. Об этом сообщил мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев, передал ТАСС.

«Семь человек, о которых мы знаем точно», — сказал он.

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