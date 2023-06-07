Мир 07 июня 2023, 02:32 Украина предупредила о риске превращения полей в пустыни из-за подрыва Каховской ГЭС Минагрополитики Украины: из-за подрыва Каховской ГЭС поля на юге превратятся в пустыни РИА «Новости»

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Сельскохозяйственные поля на юге Украины могут стать пустынями уже в 2023 году. Об этом сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия страны.

Согласно прогнозам Минагрополитики, такая ситуация может произойти после исчезновения Каховского водохранилища из-за подрыва и разрушения Каховской ГЭС. По данным специалистов украинского ведомства, без источника воды остались от 30 до 94% оросительных систем на подконтрольных Киеву территориях Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областей.

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Также под ударом оказалась отрасль рыбного хозяйства, где уже зафиксировали гибель мальков и взрослых особей. В Минагрополитики добавили, что нерест уже закончился, а после резкого падения уровня воды в водохранилище оплодотворенная икра высохнет.

ВСУ в ночь на 6 июня обстреляли Каховскую ГЭС. После этого разрушилась часть гидроэлектростанции. Министр обороны России Сергей Шойгу, заявил, что украинские военные нанесли удар по плотине, чтобы отвести внимание от Херсонского направления.