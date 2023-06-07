07 июня 2023, 02:32
Украина предупредила о риске превращения полей в пустыни из-за подрыва Каховской ГЭС
Минагрополитики Украины: из-за подрыва Каховской ГЭС поля на юге превратятся в пустыни
Сельскохозяйственные поля на юге Украины могут стать пустынями уже в 2023 году. Об этом сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия страны.
Согласно прогнозам Минагрополитики, такая ситуация может произойти после исчезновения Каховского водохранилища из-за подрыва и разрушения Каховской ГЭС. По данным специалистов украинского ведомства, без источника воды остались от 30 до 94% оросительных систем на подконтрольных Киеву территориях Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областей.
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Также под ударом оказалась отрасль рыбного хозяйства, где уже зафиксировали гибель мальков и взрослых особей. В Минагрополитики добавили, что нерест уже закончился, а после резкого падения уровня воды в водохранилище оплодотворенная икра высохнет.
ВСУ в ночь на 6 июня обстреляли Каховскую ГЭС. После этого разрушилась часть гидроэлектростанции. Министр обороны России Сергей Шойгу, заявил, что украинские военные нанесли удар по плотине, чтобы отвести внимание от Херсонского направления.
Украина
Разрушение Каховской ГЭС
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