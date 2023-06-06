Власть 06 июня 2023, 13:31 Кремль назвал одну из целей диверсии на Каховской ГЭС Представитель Кремля Песков: одна из целей диверсии на Каховской ГЭС — лишение Крыма воды РИА «Новости»

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Одной из целей диверсии на Каховской ГЭС являлось лишение Крыма воды. На это указал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.

По его словам, подача воды в Северо-Крымский канал уже сокращается. При этом у Крыма есть определенные наработки для обеспечения водой полуострова и без Северо-Крымского канала. Песков добавил, что определенный «запас прочности» у региона по водоснабжению своих жителей существует.

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«Судя по всему, связана эта диверсия также и с тем, что, начав два дня назад крупномасштабные наступательные действия, сейчас украинские вооруженные силы не добиваются поставленных целей», — отметил он.

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия отвергает обвинения в свой адрес в ударе по Каховской гидроэлектростанции. Российские власти считают, что за атакой стоит Украина.

Каховской ГЭС пострадала в результате ночных ударов по станции. Глава городской администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что населенный пункт оказался затоплен из-за ЧП.